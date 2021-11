La Société d’histoire du comté de Richmond pourra renouveler ses équipements

Richmond (GA) – La Société d’histoire du comté de Richmond a reçu un montant de 26 989 $ provenant des fonds discrétionnaires de plusieurs ministres ainsi que du programme Soutien à l’action bénévole de la circonscription électorale de Richmond.

Ce montant servira à l’acquisition et au renouvellement du matériel et de ses équipements liés à la conservation, la classification et la numérisation des documents d’archives historiques. Un numériseur de haute qualité, des boites de conservation sans acide, des clés USB, un disque dur externe sont en fait des outils essentiels au travail de la Société d’histoire du comté de Richmond.

C’est le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, qui a remis le montant à la direction de l’organisme.

« La réalisation de ce projet nécessite un investissement important. Je suis fier que notre gouvernement soutienne la Société d’histoire du comté de Richmond dans ses démarches afin qu’elle puisse poursuivre sa mission de préservation et de mise en valeur du patrimoine historique de la région », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Spécialisée en documents historiques sous différents formats comme des journaux, des photographies, des enregistrements visuels, des cartes, des plans, des enregistrements sonores, l’organisme se dit est très soucieux de fournir des conditions adéquates et appropriées au stockage, à la protection et à la conservation des documents.