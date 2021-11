Le jour du Souvenir sera célébré en présentiel par la filiale 041 cette année

Actualités-l’étincelle (RL) —La filiale 041 Danville-Windsor de la Légion Royale canadienne annonçait au cours de la semaine dernière que les cérémonies marquant le jour du Souvenir, allaient de nouveau pouvoir être célébrées en présentiel cette année.

L’organisation a donc décidé d’emboiter le pas à bon nombre de filiales à travers le pays. Il y aura donc trois endroits et moments distincts de commémorations, alors que le premier se tiendra au cénotaphe de Windsor le samedi 6 novembre à compter de 10 h où le public est invité en plus de dignitaires et de personnalités locales.

Les membres de la filiale 041 se déplaceront ensuite du côté de Danville à 14 h pour se recueillir quelques instants près du monument élevé à la mémoire des disparus et situé au Carré central de la municipalité. La troisième et dernière cérémonie aura lieu à Val-des-Sources, le jeudi 11 novembre à 11 h. Une fois de plus le public est invité à venir se recueillir sur place en compagnie de membres de la filiale de la Légion canadienne, d’invités et de dignitaires. Des dépôts de couronnes auront également lieu lors de la cérémonie protocolaire.

Il est à noter que les règles de distanciations sociales se devront d’être observées et que le traditionnel défilé ne pourra malheureusement pas avoir lieu en raison des spécifications de la santé publique.