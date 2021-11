Belle participation au Club de lecture TD 2021 de la Bibliothèque Patrick-Dignan

Windsor — Après un an d’absence, c’est avec un plaisir renouvelé que s’est tenu le tirage du Club de lecture TD au parc du Centenaire, lors des Journées de la Culture, du 24 au 26 septembre dernier, en présence de Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, de Solange Richard et Ana Rosa Mariscal, conseillères municipales responsables du dossier de la culture à la Ville.

« Les recherches démontrent que les enfants d’âge scolaire perdent une grande partie de leurs compétences en lecture s’ils arrêtent de lire pendant l’été. Le Club de lecture TD leur permet de maintenir ces acquis. La Ville de Windsor est particulièrement fière de soutenir ces efforts, notre jeunesse est tellement importante ! » a déclaré Mme Bureau.

Cette année, 104 jeunes ont participé au Club, pour un total de 2685 livres lus, soit une moyenne de 26 livres par enfant !

Nous souhaitons en profiter pour remercier tous les participants et leurs parents, en plus de nos commanditaires qui ont permis de récompenser nos jeunes lecteurs : Jeunesse Atout, Coop de l’université et la librairie Renaud-Bray.

Liste des gagnants de l’édition 2021

Grande gagnante (liseuse électronique) : Évangéline Coulombe

Grands gagnants (sacs surprises) : Élie Chapdelaine, Alexandre Corriveau, Raphaël Drapeau, Téo Fredette, Mégan Gagné, William Gagné, Émrick et Laurence Gendreau, Laurent Giroux, Océanne Jay, Charles Lavergne, Mégan Lisée, Ingrid Lussier-Massé, Julette Roy et Mélody Turgeon.

Gagnants hebdomadaires durant l’été (prix variés) : Jeanne Allard, Zack Belisle, Frédérique Carrier, Émile Doré, Raphaël Drapeau, Béatrice Duchesneau, Mégan Gagné, Laurie-Ève Gagnon, Dorothée et Émile Giroux, Anne-Sophie Lavergne, Mégan Lizée, Kyrielle Poirier, Juliette et Marianne Roy et Anaïs St-Laurent.

Encore une fois, merci à tous !