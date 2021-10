Des employés de l’usine Domtar de Windsor courent pour la cause

Windsor – Le 18 septembre dernier, deux équipes Domtar participaient au Relais du lac Memphrémagog au profit de la Fondation Christian Vachon. En plus de courir les 102 kilomètres du trajet, l’activité visait à recueillir des fonds pour encourager la persévérance scolaire. En tout, 17 830 $ ont été amassés par les équipes Domtar. Ces sommes permettront de parrainer, par le biais de la Fondation Christian Vachon, des élèves des écoles Saint-Philippe et du Tournesol de Windsor.

« Ce genre d’événement permet non seulement de se surpasser au niveau sportif, mais surtout de contribuer concrètement à la réussite des élèves de notre communauté » soutient Anthony Castonguay, superviseur logistique et capitaine des équipes Domtar. « Nous tenons à remercier les employés de Domtar, les fournisseurs et partenaires qui ont accepté de soutenir la cause avec nous : Construction Alain Morin, Profusion, Herwood, Express Logan, Logistiques Logan, Ville de Windsor, Emballages Mitchell Lincoln, CIMA+, Hypershell, Volo Construction, Ateliers mobiles JPD, Nalco, Kemira. » ajoute M. Castonguay.

Depuis leur première participation en 2018, les équipes Domtar ont remis plus de 67 000 $ à la fondation. « Il est valorisant de voir l’engagement et la générosité de nos employés et de nos partenaires pour appuyer la réussite scolaire chez les jeunes de la région. », souligne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.

La Fondation Christian Vachon a pour mission de soutenir le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables en leur fournissant du matériel scolaire, des vêtements, des repas et des activités sportives et culturelles tout au long de l’année.