Un bilan plus que satisfaisant pour le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi

Val-des-Sources - Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi a permis à 73 Apprenti-Stagiaires d’occuper une première expérience de travail et à 60 étudiants d’occuper un emploi d’été subventionné. Ce sont donc au total 133 étudiants qui ont, cet été, bénéficié du programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans les secteurs de Val-des-Sources, de Richmond, et de Warwick. Une participante à l’Apprenti-Stage du secteur de Richmond nous a spécifié qu’elle: « expérience ». recommande ce stage parce que ça peut faire une bonne référence et une bonne première

Comme à l’habitude, nous avons conclu la saison 2021 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi à l’aide du Gala du Mérite étudiant en version adaptée, c’est-à-dire en mode virtuel via la plate-forme Zoom. Les jeunes se sont vu remettre des prix de présence afin de souligner leur audace et proactivité. Ainsi, 17 Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100$ chacune et plusieurs autres prix, issus de l’achat local, ont été remis aux participants.

Une des principales raisons qui fait de l’édition 2021 une réussite est l’engagement de nos employeurs qui ont su faire preuve de flexibilité afin d’offrir des milieux de travail respectant les consignes de la santé publique. Cette année, 3 superviseurs se sont démarqués en tant qu’employeurs exemplaires. Ainsi, les récipiendaires au Concours Employeur Pro-Jeunes 2021 sont Mme Lorie-Jeanne Boilard de Défi Handicap des Sources, Mme Lisette Lapointe des Trésors du Partage de Richmond ainsi que Pascal Lambert du Centre Culturel et Communautaire de Warwick.

Voici ce que nous pouvions lire à l’intérieur d’un des textes de mise en candidature des Employeurs Pro-Jeunes : “Elle répondait à mes questions avec un grand sourire et m’expliquait bien ce que je devais faire. Elle était très positive et adaptait les situations avec le sourire. Tous les matins, elle me motivait avec de la musique afin de bien partir la journée. Elle a adapté mon horaire avec le sien pour faciliter mes transports.” Les récipiendaires ont reçu des paniers cadeaux de produits de la région en guise de reconnaissance.

En conclusion, nous pouvons affirmer que le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi a su se réinventer, s’adapter et demeurer présent sur le terrain, et ce, malgré la période d’instabilité actuelle du marché du travail. L’édition 2021 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi en est une couronnée de succès!

Le projet est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources et les villes et municipalités participantes. Merci à nos partenaires de croire et d’investir dans la jeunesse année après année.