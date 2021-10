La MDJ de l’Or Blanc célèbre la 24e édition de la semaine des Maisons des Jeunes

Val-des-Sources(RL) — Implanté au cœur du paysage valsourcien depuis 39 ans, la Maison des Jeunes de l’Or Blanc célèbre du 11 au 17 octobre, la 24e édition de la semaine des Maisons des Jeunes. Regroupés sous la thématique «Ah les jeunes sont tellement…» « … plus de 200 activités ludiques, engagées, culturelles et festives seront proposées par les maisons des jeunes (MDJ) à travers l’ensemble du Québec. Celles-ci seront ouvertes à l’ensemble de la famille et permettront de vivre des moments forts en émotions ! » Pouvait-on d’ailleurs lire dans le communiqué officiel provenant de l’organisme.

Sur le plan local, les adolescents de la Maison des Jeunes de l’or Blanc profiteront de l’occasion pour offrir de nouveau à la population, la possibilité de participer à un souper-bénéfice en formule pour emporter intitulé, « Take Out » pour la jeunesse, ce vendredi 15 octobre entre 16 h 30 et 18 h 30. Les coûts de billets seront de 10 $ pour une assiette de spaghetti, alors qu’il en coûtera 15 $ pour une assiette de spaghetti et une brochette de fruits. Il s’agira donc d’un moment propice pour les participants d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de la MDJ, de même qu’une opportunité fort intéressante de rencontrer l’équipe qui la chapeaute, ainsi que les jeunes qui la fréquente.

À noter que les billets sont déjà en ventes et il est possible de s’en procurer en communiquant avec les responsables de la Maison des Jeunes de l’Or Blanc au 819-879-5522. Rappelons que la MDJ, située au 530 de la 1re avenue à Val-des-Sources, accueille sur une base volontaire des jeunes de 12 à 17 ans, qui désirent échanger, se divertir, s’informer ainsi que participer à certains projets communs. Une diversité d’activités y est offerte tout en étant encadrée par une équipe compétente d’animateurs et d’animatrices.