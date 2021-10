L’édition automnale du tirage du Centre de répit Théo Vallières arrive

Windsor (SFT) —La levée de fonds pour le centre de répit Théo Vallières commence maintenant, avec la vente de billets pour le tirage automnal 2021. Il est toujours gratifiant de pouvoir donner pour une bonne cause, mais quand on a aussi la chance de pouvoir gagner un prix, n’est-ce pas un brin plus attrayant ?

400 billets seront en vente au coût de 60 $. Le premier tirage aura lieu le 21 octobre 2021 et le concours se déroulera sur 10 semaines, à raison de 2 tirages par semaine. Le premier prix sera d’un chèque d’un montant de 700 $ et le deuxième d’un montant de 250 $. Avec 20 prix offerts, on parle de 9 500 $ en prix, ce qui est fort alléchant.

Pour l’achat des billets, il est possible de passer aux bureaux du journal Actualités-l’Étincelle au 193 rue St-Georges à Windsor ou de faire un virement interac à l’adresse courriel ci-présente ; centre.theovallieres@hotmail.com

Pour le virement interac, voici les informations demandées :

La question : (inscrivez votre nom complet)

La réponse : automne2021

Vous aurez 30 jours pour aller réclamer votre prix aux Actualités l’étincelle et une photo sera prise lors de la réception du chèque. La photo sera mise sur la page Facebook du centre et dans le journal. Bonne chance à tous!