Valfamille, lancement d’un plan d’action rassembleur

Windsor (SFT) - Valfamille est un regroupement de plus de 50 organisations de la MRC, provenant des secteurs scolaires, de la petite enfance, institutionnel, communautaire, municipal, loisirs, culturel et privé. Ce regroupement a pour but de mobiliser les acteurs du milieu afin de créer des actions concertées pour que les jeunes de 0 à 35 ans du Val-Saint-François aient accès à des conditions favorables pour développer leur plein potentiel, se sentant ainsi soutenues. La réussite éducative passe par leur bien-être au sein de leur famille et de la communauté et ça, Valfamille l’a compris.

C’est lors d’une rencontre en présentiel et en visioconférence, le 30 septembre dernier, que plusieurs organismes de la MRC œuvrant auprès des jeunes et des familles de la région se sont regroupés afin de souligner le lancement d’un plan d’action concerté pour la réussite éducative dans le Val-Saint-François. Un plan d’action à l’image de la communauté tissée serrée de cette belle MRC, quoi ! Visant à développer le plein potentiel des jeunes de 0-35 ans sur tout le territoire du Val, cette démarche est bien heureusement soutenue par les organismes du milieu et par la Fondation Lucie et André Chagnon. En clair, leur but est d’offrir un milieu motivant, soutenant et innovant, où les jeunes pourront se développer, se découvrir, dépasser leurs limites, s’impliquer et ainsi trouver leur place, dans un monde où ce n’est justement pas toujours évident à réaliser.

Le plan d’affaires comprend six grands axes d’intervention autour desquels les partenaires mettront sur pied de nouvelles actions. Au menu, rehaussement de projets déjà existants et approches audacieuses ayant pour but de mieux soutenir les jeunes et les familles. On parle ici de rassemblements collectifs inclusifs, de formations en intervention positive, une équipe renforcée pour le travail de proximité, la consolidation des liens-écoles-communauté, un soutien aux transitions de vie, une mobilisation culture-loisirs ! Vous pourrez observer le déploiement de plusieurs actions pour améliorer la qualité de vie sur le territoire.

« Après avoir réalisé un portrait des enjeux et des consultations jeunesse, les partenaires ont participé à différents ateliers collectifs afin de prioriser des actions et œuvrer ensemble, avec une vision commune, pour favoriser le bien-être des jeunes et des familles » Madame Varnier, coordonnatrice de Valfamille

La concertation Valfamille souhaiterait remercier tous les partenaires engagés dans cette démarche qui représente un investissement d’une valeur d’1,2 million. Cet apport repose sur la contribution de plusieurs organisations du territoire (en temps et en expertise), du Fonds de lutte à la pauvreté de la MRC et sur l’appui de la Fondation Lucie et André Chagnon qui octroie sur trois ans près de la moitié du soutien financier.

« Je suis impressionnée par le dynamisme et la ferme volonté de tous les partenaires de Valfamille d’élaborer des pratiques novatrices et de contribuer au développement social du Val-St-François. Leur mobilisation, leur connaissance des enjeux et des besoins sont de précieux atouts pour mettre en place des conditions favorables au développement du plein potentiel des jeunes » Patricia Rossi, vice-présidente, Partenariats de la Fondation.