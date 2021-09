Le Moulin 7 se démarque à l’échelle mondiale avec sa Grisette à la Framboise

Val-des-Sources(RL) — La microbrasserie le Moulin 7 de Val-des-Sources s’est une fois de plus démarqué avec la qualité de ses produits au cours des dernières semaines en remportant le titre de la meilleure de bière au monde dans la catégorie Bière de fruits et légumes aromatisés avec sa toute nouvelle Grisette à la Framboise dans le cadre du World Beer Awards présenté à Londres. En dépit du fait que la petite entreprise brassicole a déjà remporté quelques fois les honneurs au niveau national, il s’agit d’une première reconnaissance mondiale pour les microbrasseurs valsourciens.

L’un des copropriétaires de l’endroit, M. Yan St-Hilaire, nous confiait avec raison, sa grande fierté, de voir un produit local rayonner mondialement. « Je me rappelle, il y a quelques années, Unibroue avait remporté une distinction semblable et ça m’avait vraiment impressionné de voir qu’une bière québécoise se démarquer à ce point à travers le monde et aujourd’hui bien c’est très plaisant de voir que c’est nous autres. », a-t-il mentionné. Questionné à savoir ce qui avait guidé la fabrication de cette bière de fruits particulière, M. St-Hilaire confia que le tout venait bien entendu des tendances du moment, mais également du goût personnel des propriétaires, alors que ceux-ci apprécient particulièrement la framboise.

« On savait qu’il y avait une demande pour les bières de fruits, surtout en période estivale, or nous le fruit que l’on aimait le plus et qui avait la plus belle teinte, c’était la framboise, donc nous avons travaillé avec notre équipe à peaufiner le produit. Après avoir reçu un très bel accueil de la part de notre clientèle, c’est là que nous avons songé à l’idée de la soumettre au concours canadien et donc par la suite au niveau mondial. », poursuivit le copropriétaire de la populaire microbrasserie située au 294 du boulevard St-Luc. Voilà donc une distinction hors du commun, qui apporte assurément beaucoup de notoriété à la microbrasserie ainsi qu’une fierté avouée à toute la région des Sources et de l’Estrie.