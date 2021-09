Le Temps des Cerises n’est plus…!

Danville(RL) —Le bâtiment abritant le populaire restaurant Le Temps des Cerises de Danville, a officiellement été vendu, à des personnes en provenance de l’extérieur de la région, au cours des dernières semaines. La transaction qui s’est finalisée il y a de cela une dizaine de jours à peine, soit plut précisément le vendredi 10 septembre, met donc un point final à près de 34 ans d’histoires. En effet, rappelons que le couple formé de M. Patrick Satre et de Mme Martine Princen avait ouvert les portes de l’établissement de la rue du Carmel à ses premiers clients en 1987.

Soulignons également que les propriétaires avaient malheureusement dû se résoudre à mettre définitivement la clef sous la porte du restaurant en mai de cette année en raison de l’imposition des nouvelles mesures sanitaires touchant particulièrement leur domaine de service. Bien que Le Temps des Cerises fut déjà en vente depuis quelques années, les restaurateurs n’avaient pu être en mesure de dénicher une relève désireuse d’acquérir le bâtiment et ses installations, ce qui aurait permis d’assurer la continuité du convivial endroit.

« Bien entendu nous avons un léger pincement au cœur et sommes également un peu déçus de constater que l’aventure du restaurant est maintenant terminée, mais en même temps très heureux d’avoir pu en venir à une entente avec les nouveaux propriétaires, tout en sachant que l’endroit demeurera un lieu public. », confia Mme Princen.

Cette dernière mentionna ne pas connaître la vocation exacte que les nouveaux acquéreurs désirent donner à l’ancienne église ou encore les projets qui pourraient y être réalisés au cours des prochains mois, mais elle dit toutefois espérer voir l’endroit continuer d’être un point rassembleur pour Danville et la région.

« Je me dois de remercier chaleureusement nos employés ainsi que notre fidèle clientèle tout au long de ces nombreuses années. Je me dois aussi de souligner l’accueil et l’incroyable bonté démontrés par la communauté à notre égard, et ce, dès notre arrivée à Danville, nous avons été vraiment touchés par la générosité des gens. Nous avons également eu la chance de recevoir plusieurs marques d’appréciations au cours des derniers mois, tels que des plantes, gerbes de fleurs, et voir même, une bouteille de champagne. Je pense très humblement que lorsque l’on regarde notre parcours, nous pouvons dire “Misssion Accomplie”. Une nouvelle page se tourne et il faut le voir positivement en se disant que la porte est maintenant ouverte pour que d’autres entrepreneurs prennent leur envol et puissent éclore en apportant une touche de fraicheur et d’innovations au milieu économique de notre région. », conclut Martine Princen.

Même si Le Temps des Cerises n’est plus, le couple d’entrepreneurs demeurera tout de même bien présent dans le paysage danvillois, alors que ce dernier est propriétaire de la résidence touristique l’Espace du Carmel, aménagé dans l’ancien monastère des sœurs carmélites.