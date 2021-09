La tournée du foodtruck s’est arrêtée au Porc Des Roy

Danville (SFT) —Le samedi 18 septembre passé, la tournée du foodtruck, initiative permettant d’amasser des fonds pour l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA), a effectué son arrêt à Le Porc Des Roy à Danville. Inutile de vous dire que l’endroit déjà très fréquenté lors des fins de semaine durant l’été a attiré et ainsi amassé une belle somme ! Grâce à Julien Dupasquier, sans qui rien de cela n’aurait été possible, Le Porc Des Roy remettra la somme de 13 000 $ à la cause. 423 poutines furent consommées, malgré la température incertaine de la journée, ce qui témoigne de la force d’une union entre les producteurs agricoles et les citoyens.

L’organisme Au cœur des Familles Agricoles, aide à offrir un soutien pour le moins inestimable afin de favoriser le maintien d’une bonne santé mentale pour nos producteurs agricoles du Québec. Nos producteurs sont à la base de notre économie, en étant des piliers. Or, la pression est forte et le travail est constant, n’offrant que peu de répit aux travailleurs. C’est pourquoi une bonne santé mentale est extrêmement importante, voire primordiale. Il est beau de voir des initiatives comme celles-ci réussir pleinement.

Pour en savoir un peu plus sur l’ACFA : https://www.facebook.com/Au-Coeur-des-Familles-Agricoles-ACFA-212919968731151