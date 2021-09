La campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons est de retour pour soutenir la Fondation du CSSS des Sources

Val-des-Sources – Pour la deuxième année, du 13 au 19 septembre, le propriétaire Claude Boutin du restaurant Tim Hortons de Val-des-Sources montre son engagement à soutenir sa communauté par le biais de la campagne annuelle du Biscuit sourire, une semaine au cours de laquelle la totalité des recettes de la vente de biscuits aux brisures de chocolat sera versée à la Fondation du CSSS des Sources.

« Avec l’aide de nos invités, nous espérons que la campagne du Biscuit sourire de cette année sera la plus réussie de notre histoire! », déclare Monsieur Boutin. La présidence de la levée de fonds de la Fondation est assurée cette année encore par Karine Vallières, directrice des communications et des affaires publiques. Elle indique qu’elle sera « présente avec d’autres bénévoles encore cette année pour concocter les plus beaux sourires pour cette cause qui touche tout le monde dans notre MRC. ». Quant à la présidente de la Fondation, Marie-Paule Gendron, elle salut « l’aide du milieu, un sourire à la fois, qui permet l’achat de matériel ou encore l’ajout de services à notre hôpital. ».

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons ou passez une commande de livraison via l’appli Tim Hortons. Pour les entreprises désirant passer une commande en plus grande quantité, vous pouvez contacter Karine Vallières par Facebook et elle vous fera parvenir le court formulaire à remplir. Ainsi, il ne vous restera qu’à passer au Tim Hortons et votre commande sera prête au moment de votre choix.