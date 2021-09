La Légion filiale 41 Danville-Windsor, en mode rédaction…

Danville (GCA) — Présentement, un comité de travail regroupant entre autres la présidente de la Filiale 41, Mme Micheline Charest, ainsi que le Major (ret) Robert McKeage (sur la photo), s’active depuis déjà quelques bonnes semaines, en étroite collaboration avec Monsieur Normand Desharnais du DHCS (Danville. Histoire. Culture. Société), afin de préparer et réaliser une brochure qui soulignera l’érection du fameux cénotaphe commémorant les deux guerres mondiales (14-18 et 39-45), ainsi que la Guerre de Corée, en plein cœur de la Ville de Danville le mardi 24 mai 1921.

Cette brochure sera également un vibrant moment de rappel que le cénotaphe se trouvant au beau milieu de la vie et des activités quotidiennes de la grande communauté de Danville depuis maintenant 100 ans, se veut d’abord et avant tout un généreux témoignage permanent de son passé silencieux, mais toujours aussi présent dans le cœur et la mémoire des gens d’ici.

Le cénotaphe représentera toujours cette trace ineffaçable de son histoire collective et du profond respect à la mémoire (in memoriam), des hommes de ce temps, qui donnèrent un jour leur vie par le sacrifice ultime au profit de notre humanité.

Source : Guy-Charles Amnotte