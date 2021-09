Une édition tout en équilibre pour le Slackfest 2021

Val-des-Sources(RL) —Les prouesses d’athlètes sur slacklines étaient de retour à Val-des-Sources le 28 août dernier dans le cadre de la 3e édition du Slackfest. L’évènement qui s’est déroulé sur le site de la nouvelle place de la traversée, aura connu un fort succès d’achalandage, et ce, en dépit du fait que l’on ne pouvait tenir la mégatraversée au-dessus du puits minier cette année, contrairement aux éditions antérieures. Danny Bouchard, coordonnateur du Slackfest de Val-des-Sources, se disait vraiment satisfait et combien heureux de la réponse des gens encore une fois.

« C’était vraiment super de retrouver les gens, ces derniers on circulé en grand nombre tout au cours de la journée, la logistique allait bien et tout s’est déroulé rondement. De plus, que dire du magnifique site que la municipalité a inauguré ce matin, c’est convivial et parfaitement adapté à des évènements comme le nôtre. On sent que la population est fière de cet endroit et je dois dire que nous sommes choyés de pouvoir y tenir les activités du slackfest. »

Lors de notre entretien, M. Bouchard mentionna également que les athlètes apprécient le volet unique que représente l’évènement de Val-des-Sources, non seulement pour l’extraordinaire site d’exercices et de la traversée, mais aussi pour l’accueil de la ville et de la population. « La quinzaine d’artistes présents était unanime à l’effet que l’endroit est tout simplement incroyable et qu’il s’agit de l’un des trop rares endroits où l’on fait la promotion du sport sur highline. C’est certain qu’il s’agit d’une discipline qui demeure encore méconnue pour certain, mais qui grâce à des implications et de la mise en valeur du produit comme on le fait à Val-des-Sources, cela ne peut faire autrement qu’être bénéfique pour notre sport. », a-t-il ajouté.

Les visiteurs auront donc eu la chance d’assister à une multitude de performances animées et de cirques, une séance d’initiation à la discipline et même faire l’essai, s’ils le désiraient, de marcher en équilibre sur des highlines spécialement installées à quelques centimètres du sol pour la sécurité des petits et grands. Soulignons que la journée s’est terminée sur les airs d’un groupe musical, formé d’artistes locaux venus égayer la soirée des personnes sur place. Même si le comité organisateur en est toujours à faire le bilan de l’édition adaptée de 2021, Danny Bouchard nous confirme le retour de l’évènement l’an prochain, tout spécifiant que la formule que celle-ci prendra, n’est pas encore décidée pour le moment.

« Tout dépendra où nous en serons rendus avec la situation sanitaire, mais cela dit, on ne ferme aucune porte quant à la durée de journée, ainsi qu’au type de programmation que l’évènement pourrait offrir dans l’avenir », conclut le sympathique athlète. Le Salckfest s’impose de plus en plus comme étant un incontournable et celui-ci fut rendu possible notamment grâce à l’implication de la ville de Val-des-Sources, ses employés, la MRC des Sources, Desjardins et la SADC des Sources.