Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec à une richmondaise

Richmond (SFT) — Mme Suzanne Nault, de la Ville de Richmond, s’est vu décerner la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés, afin de mettre en lumière sa grande implication au sein de la communauté richmondaise. Impliquée comme fondatrice et bénévole au sein du comité de la Bibliothèque Daniel-Ménard depuis maintenant 15 ans, elle est également active au sein de différents comités du Tournoi Mousquiri depuis plus d’une quarantaine d’années. Rappelons que le Tournoi Mousquiri est le plus vieux Tournoi de hockey de catégorie Atomes au Québec, ayant débuté en 1964 ! Madame Nault offre aussi généreusement de son temps à la cafétéria de l’école primaire du Plein-Cœur depuis 15 ans. Ouf ! Quand on parle d’altruisme, on peut dire qu’elle s’y connait en la matière. Il n’est donc pas surprenant qu’elle se voie ainsi reconnaitre ses nombreuses années de bénévolat.

« J’ai été surprise et très émue par cet honneur. J’ai versé quelques larmes en recevant la lettre du Lieutenant-gouverneur du Québec. Il faut dire que ce n’est pas le genre d’événement qui nous arrive tous les jours de recevoir une médaille pour notre implication. Je suis très heureuse de participer au développement de ma communauté. », dit humblement madame Nault.

Le maire, Bertrand Ménard, souhaite remercier, en son nom et celui du conseil municipal, Madame Nault pour son implication et son dévouement et souligne l’impact positif qu’elle a à Richmond.« Nous sommes très heureux que Madame Nault ait été récompensée pour sa contribution au mieux-être des citoyens de Richmond. Suzanne est un exemple pour ses concitoyens et la remise de cette médaille souligne non seulement l’apport de cette femme, mais aussi la contribution très importante qu’ont les bénévoles comme elle pour la municipalité. »

Madame Nault, des femmes comme vous, on en voudrait de centaines, nous espérons que vous continuerez à vous impliquer au sein de votre communauté, les citoyens apprécient visiblement votre participation et nous aimerions que votre exemple en inspire d’autres. Nous prenons aussi le temps de remercier toutes les personnes œuvrant dans le milieu bénévole, vous faites une énorme différence, un petit pas à la fois. Merci!