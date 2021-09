Une équipe de balle lente rend hommage à Pascal Lussier

Danville (RL) - Les hommages et témoignages de solidarités envers la famille et les proches de Pascal Lussier, fusent de toutes parts suite à l’accident de la route qui a malheureusement coûté la vie au jeune homme de 28 ans, le 18 aout dernier à Val-Joli.

M. Keven Bédard, propriétaire de la compagnie Béton Bédard, appuyé par les membres de l’équipe de balle lente portant les couleurs de son entreprise, a lui aussi tenu à rendre hommage au disparu. C’est donc lors d’un tournoi disputé à Magog au cours de la dernière fin de semaine que l’ensemble de l’équipe a arboré une casquette spécialement conçue en l’honneur de Pascal Lussier.

« C’était vraiment important pour moi de faire quelque chose de spécial et de rendre hommage à Pascal. L’idée m’est venue de dédier nos efforts sur le terrain en sa mémoire et de faire fabriquer des casquettes pour l’occasion. Il s’agit d’un geste simple j’en conviens, mais qui revêt une grande symbolique, non seulement pour moi, mais également pour tous ceux qui le connaissaient de près ou de loin au sein de notre groupe. Comme j’ai de la famille dans le coin de Saint-Claude, j’y ai passé beaucoup d’étés lors de ma jeunesse et c’est là que j’ai appris à connaître Pascal par l’entremise d’amis communs ; c’était réellement une bonne personne. Étant moi-même un homme de famille, je ne peux faire autrement que de tourner mes pensées vers ses proches, leur offrir mes sympathies les plus sincères et leur souhaiter tout le courage nécessaire pour traverser cette terrible épreuve. », souligna avec émotions monsieur Bédard.