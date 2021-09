Un véhicule militaire prend feu sur la route 55 Nord

Windsor (SFT) — Un vétéran canadien, Donald Potter, sauve la vie et les véhicules de deux soldats lorsque l’essieu de leur véhicule prend en feu, sur la route 55 en direction nord, entre Sherbrooke et Windsor.

Il n’est pas fréquent qu’un Lieutenant vétéran des Forces armées canadiennes ait la chance de sauver la vie de ses compatriotes, leur véhicule et leur chargement. C’est cependant ce qui s’est passé lundi le 23 août passé, lorsque Donald Potter a fait en sorte d’éviter de blessures graves et la mort possible de deux soldats canadiens et l’inévitable destruction de leur véhicule et équipement.

Lors de son retour vers Cleveland après être allé à l’hôpital afin de faire de la thérapie pour sa main sérieusement blessée étant à risque d’amputation, monsieur Potter a aperçu un véhicule militaire dans son rétroviseur. Lorsque le véhicule le dépassa, Donald se rendit alors compte que l’essieu à la droite de la remorque du véhicule militaire avait commencé à prendre feu. Le feu prenant rapidement de l’ampleur, l’ex-Lieutenant prit alors la décision d’essayer d’intervenir en indiquant au conducteur de se ranger sur le côté, comme il ne voulait pas que le feu se propage aux roues. Le contenu de la remorque militaire étant aussi inconnu, il n’était pas question de prendre de chance en pleine heure de pointe non plus, comme il y avait beaucoup de trafic.

Le temps de réaction des militaires permit malheureusement au feu de se propager sur deux des roues avant qu’ils acceptent d’aller dans l’accotement. Une fois arrêté, monsieur Potter exigea qu’on appelle les services d’urgence, ce que le soldat présent refusa d’emblée. Donald Potter entreprit donc de sortir son extincteur de son véhicule, mais la douleur lancinante dans son bras l’en empêcha. Il composa donc sans plus attendre le *4141 en demandant une assistance immédiate. Le véhicule étant propulsé au diesel, il y avait risque d’explosion.

Les pompiers de Windsor sont rapidement intervenus et sont venus à bout de maîtriser les flammes. La remorqueuse emmena par la suite la remorque directement à la base militaire de Valcartier, suivie du véhicule militaire intact.

Il y a quelques questions qui méritent d’être posées dans de telles situations ; quand est-ce que le véhicule militaire a-t-il eu un examen complet au niveau des roues et roulements à billes ? Comment se fait-il que de jeunes militaires ne prennent pas en compte l’avis et l’expérience d’un ancien Lieutenant, sous prétexte qu’il est vieux, peut-être ?

Nous tenons à remercier l’ex-Lieutenant Donald Potter pour sa persévérance et son dévouement, sans quoi la situation aurait pu être extrêmement dramatique.

Version anglaise du texte disponible ici : https://bit.ly/3kIgnRb