Un dernier hommage à Pascal Lussier à Windsor

Windsor (SFT) —Un dernier hommage a été rendu à feu Pascal Lussier, un homme ayant perdu la vie lors d’un accident au mois d’août passé à l’intersection du chemin Goshen et du 11e rang.

Si vous étiez dans le coin de l’église sur la rue Saint-Georges vendredi passé, vous aurez sûrement entendu ou vu une longue filée de camion en tous genres escorter un fardier sur lequel il y avait un véhicule tout terrain, une pelle mécanique et un ski-doo. Inutile de dire que le décès du jeune homme ayant eu lieu à cette dangereuse intersection n’a pas laissé les citoyens de marbre. Que ce soit la perte d’un ami ou d’un membre de la famille ou simplement en lisant le journal, combien d’entre vous avez eu la réflexion ; « Encore !? ».

Malheureusement il y a probablement trop de gens qui auront eu cette réflexion lors de l’annonce de la nouvelle. Et ça, c’est un problème en soi. Mais qu’est-ce qui peut être fait ? Une pétition circule présentement en ligne afin de faire de la pression au ministère du Transport de l’Estrie pour qu’il y ait un feu de circulation à cette intersection. La surveillance policière accrue a déjà pris place à l’occasion, comme moyen dissuasif, mais dès que les policiers ne sont pas présents sur les lieux, le naturel revient au galop. Une caméra de surveillance ? Faire installer un photo-radar et donner des amendes systématiquement aux gens n’effectuant pas leur arrêt ou allant trop rapidement ? Toujours est-il qu’une discussion s’impose. Ce n’est pas le premier décès dans ce coin et ce ne sera fort probablement pas le dernier non plus si aucun geste n’est posé en réponse aux évènements présents et passés.

Nous mettons le lien pour aller signer la pétition en ligne, si le cœur vous en dit. C’est par ici :

https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-des-transports-feux-de-circulation-sur-une-route-suite-%C3%A0-un-accident-avec-d%C3%A9c%C3%A8s