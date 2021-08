L’association des pompiers de Val-des-Sources remet 500 $ au Club des petits déjeuners

Val-des-Sources(RL) —Le 13 août dernier, l’association des pompiers de Val-des-Sources a procédé à la remise d’une somme de 500 $ au Club des petits déjeuners de l’école La Passerelle. Une partie des sommes recueillies pour cette cause qui est chère à l’association provient de diverses activités de financements. Parmi ceux-ci mentionnons le remplissage, en collaboration avec la municipalité, de piscines de citoyens en début de saison estivale ou encore l’opération et l’administration d’une cantine mobile lors d’évènements locaux tels que « La boite à Party ».

L’association des pompiers des Val-des-Sources collabore depuis plusieurs années déjà avec le Club des petits déjeuners de l’école La Passerelle, un organisme important pour sa communauté et pour le bien des enfants. Le président M. Sébastien Desharnais, mentionnait notamment qu’il était important pour l’association et ses 25 pompiers membres, d’apporter leur soutien, non seulement à cet organisme, mais aussi à bon nombre d’autres de la municipalité, qui viennent en aide à la jeunesse de leur communauté.