Une initiative citoyenne pour l’ajout d’un feu de circulation à Val-Joli

Val-Joli (SFT) — Une pétition issue d’une initiative citoyenne en réponse à un accident causant la mort survenu la semaine passée à l’intersection du chemin Goshen et du 11e rang circule allègrement sur internet en ce moment. C’est malheureusement une intersection qu’on peut clairement nommer de dangereuse, avec plusieurs décès à son actif. Ce ne sont pas des statistiques qu’on aime compiler, surtout s’il est possible d’y faire quoi que ce soit.

Ladite pétition devra être envoyée par la suite au bureau du ministère des Transports de l’Estrie et, fort probablement, des pressions additionnelles de la part des citoyens seront nécessaires. Par contre, les élections qui se déroulent présentement ne pourraient-elles pas profiter à ce genre de débat public et demandes pour le moins réalistes ?

Nous attendrons de voir la suite des choses avant de réagir par la négative, mais il serait merveilleux et pour le moins inespéré de pouvoir user d’un tel momentum pour une cause qui en vaut clairement la peine. Pour le moment, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais passez le mot et signez la pétition si le cœur vous en dit ou si vous avez été touché de près ou de loin par un des accidents ayant eu lieu à cet endroit.

Pour le lien vers la pétition c’est par ici : https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-des-transports-feux-de-circulation-sur-une-route-suite-%C3%A0-un-accident-avec-d%C3%A9c%C3%A8s