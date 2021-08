Une fête foraine à la municipalité de St-Claude

St-Claude (SFT) —Que faites-vous lors de la fin de semaine prochaine, le 28 et 29 août ? Une fête foraine aura lieu samedi en journée et des tournois de pétanques seront au menu pour la journée de dimanche. La fête aura lieu le samedi de 14 h à 22 h 30, offrant un éventail d’activités qui sauront plaire à toute la famille.

Au parc de l’Église, de 14 h à 17 h, vous pourrez en apprendre plus sur les reptiles en faisant un tour au kiosque d’information et de manipulation de reptiles. Il y aura aussi une mini ferme, la Rabouillère, qui sera de la partie. Des frais seront par contre exigés afin de flatter et de nourrir les animaux. Si c’est l’envie, de bouger vous fait envie, vous serez servi avec des leçons de danse country avec la professeure Nicole Dion.

De 14 h à 18 h, il y aura aussi une arène de compétition frappe la lumière, une bungee-trampoline, un mur d’escalade, un jeu de tir interactif, un labyrinthe géant et un photomaton !

Les activités débouleront ainsi toute la journée avec une prestation du chansonnier Dany Hamel à 17 h 15, suivi de près par un spectacle de musique du duo Marc St-Hilaire et Nadia Waltz débutant à 18 h 30. Pour terminer la journée en beauté, profitez d’une projection de ciné-parc en famille du film Raya et le dernier dragon, bien installé sur vos chaises ou votre couverture, munies de grignotines et fatiguées de votre journée bien remplie.

Il est à noter que certaines activités auront lieu tout le long de la journée, soit de 14 h à 18 h. Ces activités sont l’accès aux jeux gonflables, le maquillage par Judith Pelletier, la sculpture de ballon, les jeux de kermesse, un caricaturiste et l’accessibilité à la cantine. Vous pourrez aussi, comme si ce n’était pas suffisant, aller visiter la caserne des pompiers et le coin des artisans. Ouf ! Préparez votre fin de semaine, il y aura du plaisir dans l’air !