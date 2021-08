De la culture favorisant le partage intergénérationnel à Wotton

Wotton(RL) —Les citoyens de Wotton peuvent savourer de bons légumes frais depuis quelques semaines déjà, alors que des bacs de jardinages communautaires ont été installés aux abords du centre multifonctionnel. En effet, bénéficiant d’une subvention de 1 500 $, provenant du programme Municipalité Nourricière du Comité Estrien des Saines Habitudes de Vie, le projet de potager communautaire a vu le jour au cours de la période estivale. Si le projet fut initié au niveau de la municipalité, il est important de mentionner que le comité d’environnement de Wotton a chapeauté l’organisation avec la ville, alors que les camps de jours et la quarantaine de jeunes inscrits cette année ont quant à eux fait tout un travail en prenant charge, en majeure partie, de la culture, l’entretien et de la gestion des récoltes.

« C’est un projet dont nous sommes très fiers en raison non seulement du potentiel de sa pérennité et de son volet de partage nourricier communautaire, mais aussi parce que cela permet une interaction judicieuse et fort intéressante entre les générations de citoyens. Les jeunes et les moins jeunes se côtoient en culture autour des 12 boîtes de jardinages contenant divers légumes tels que : concombres, tomates, aubergines ainsi que des fines herbes notamment. Nous avons eu un bon coup de main de la part des Serres St-Élie, eux qui nous ont fait don de plans et de bacs de cultures. », mentionna Mlle Kim Mercier, agente de développement à la municipalité.

Comme le volet d’achat local est une réalité importante, les responsables se sont procuré d’autres plans et semences au commerce Les Jardins de Danville. C’est donc dire que la population est invitée à se rendre sur place et ainsi profiter de ce moment pour partager temps, conseils et astuces de jardinages en compagnie d’autres membres de la communauté ; tout en y cueillant de bons légumes frais tout à fait gratuitement. À noter qu’après quelques semaines seulement, un engouement pour le projet est déjà bien palpable auprès de la population et tout indique que l’expérience sera de retour l’an prochain.