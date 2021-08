Zachary Giguère, un jeune homme résilient et engagé

Windsor (SFT) — Cela fait un an et demi que Zachary Giguère se bat contre et pour lui-même. Étant atteint de la leucémie, il reçoit des traitements chaque semaine, se rendant à l’hôpital pour une journée complète de chimiothérapie au département d’oncologie pédiatrique Charles Bruneau CHU Sherbrooke. Pendant un an, il a été hospitalisé 4 jours durant, et ce, aux deux semaines, pour chaque traitement. Un traitement qui sauve des vies, mais qui produit une réaction extrêmement intense chez le patient, si intense qu’il doit rester à l’hôpital 24 h afin de s’hydrater convenablement et ainsi ne pas endommager ses reins. À la maison, c’est toute une pharmacopée qu’il doit consommer.

Depuis quelques mois cependant, il a retrouvé des forces. Il a pu reprendre son travail chez Location Windsor, à raison d’un jour de travail par semaine. D’ailleurs, Zachary aimerait remercier Denis Dion ainsi que Paul Beauchesne, qui n’ont cessé de l’encourager et qui lui ont permis de garder son travail malgré son manque évident de forces. Merci de l’empathie et des encouragements qui ont sans aucun doute participé au succès tant souhaité de ce combat que personne ne devrait avoir à mener. Zachary est un jeune homme aimant la chasse à l’arbalète, le VTT, le vélo, le golf et le ski alpin en hiver. Nous prenons le temps ici de parler de Zachary, entre autres parce qu’il a mené un combat exceptionnel jusqu’à présent, mais aussi parce qu’il aimerait aider d’autres jeunes à mener leur combat à bien. Il est en effet en train de ramasser des fonds pour la Fondation Charles-Bruneau par l’entremise du Circuit bleu Charles-Bruneau. Son objectif est de 1500 $ et nous aimerions beaucoup faire en sorte qu’il puisse aider ses héroïques complices à vivre mieux la maladie.

D’un héros à un autre, l’important est de se soutenir et de s’entraider. Parlant d’entraide, il ne faut pas oublier une petite compagnie de bijoux, qui a fait un bracelet en l’honneur de Zachary et qui remet 5 $ à la Fondation lors de chaque achat ! Si vous désirez l’encourager, allez voir sa page sur Facebook, elle s’appelle Kira confections.

Pour faire un don : https://circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca/circuit-bleu-charles-bruneau-80/fiche-kayakiste-zachary-2

Facebook.com/kiraconfections