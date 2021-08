Le Festival des Gourmands : Une plateforme qui met en scène le talent régional

Val-des-Sources(RL) — À l’instar de plu- sieurs évènements connexes, le Festival des Gourmands de Val-des-Sources qui célèbrera sa 42e édition les 20 et 21 août prochain, se veut non seulement un évènement rassembleur pour la population, mais également une plateforme de premier plan pour mettre en valeur ses talents locaux, ainsi que ceux du Québec en général. En effet, au fil des ans les spectateurs entassés sur le site du parc Dollard auront été à même d’assister à des performances hautes en couleur, provenant autant d’artistes musicaux émergents que d’autres, jouissants, déjà d’une réputation et d’un carnet de route bien étoffé dans le milieu.

Pour la formule adaptée de son édition 2021, la programmation du festival n’échappe pas à la tradition, alors qu’elle offre encore une fois des choix de spectacles fort intéressants

au public. Le tout commencera le vendredi avec le groupe The Blueberries (hommage aux Cranberries), qui occupera la scène ABS en marge du spectacle fort attendu de la formation Kaïn. Le Rock Road Band et M. Country lui-même, Paul Daraîche viendront quant à eux tour à tour chauffer les planches en début de soirée samedi. Ensuite ce sera au tour au Reel Country Band qui sera suivis de la talentueuse Drummondvilloise et ex-académicienne, Brigitte Boisjoli.

Il va sans dire que les différents comités or- ganisateurs à la tête des 42 éditions auront pour la plupart, toujours tenté d’une manière ou d’une autre de mettre à l’avant-plan les artistes et talents régionaux. Il suffit de penser, entre autres, à Pierre-Philippe Côté alias Pilou, alias Peter Henry Phillips, un chanteur et musicien aux multiples talents originaire de la municipalité, qui fut l’une des têtes d’affiches de la 39e édition. Ajoutons à cela, Alain François, le Reel Country Band avec à son bord l’Asbestrien d’origine Pascal Castonguay, le quatuor Major Lee, Doudou Folk, Les Gars Sticules, ainsi qu’une multitude d’autres formations musicales de la relève au cours des dernières années. On peut certainement s’avancer à dire que le volet régional occupe une place d’importance dans la programmation du Festival des Gourmands. Sur le plan national, la grande scène du festival aura vu passer de grands noms sur ses planches depuis les débuts. Qu’il s’agisse notamment de Noir Silence, La Chicane, Claude Dubois, les BB, Marc Dupré, Offenbach, Éric Lapointe, Jonas, André Watters, les Pistolets Roses, The Lost Fingers, Ludovick Bourgeois, les Cowboys Fringuants, Sir Pathétik ou Sylvain Cossette, pour ne nommer que ceux-là, tous auront su à leur manière faire vibrer la foule d’un populaire festival où la gourmandise se veut une vertu sociale.