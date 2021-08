La pandémie : Un défi hors du commun pour le C.A. du Festival des Gourmands

Val-des-Sources(RL) — De retour après une année de pause en raison de la pandémie de Covid-19, le Festival des Gourmands compte sur une équipe de direction qui aura su s’adapter rapidement et de belle façon au travers des différents aléas rencontrés. «Nous tenions absolument à tenir un festival cette année, car de passer deux ans sans évènement n’était pas une option et aurait pu avoir des conséquences néfastes à plusieurs niveaux pour des organisations futurs. C’est donc à partir de cette vision des choses que nous, nous sommes mis à tra- vailler sur une version virtuelle, il y a de cela plusieurs mois déjà.

Or, lorsque la santé publique officialisa l’excellente nouvelle qu’il nous serait possible de tenir un évènement en présentiel, notre

comité s’est rapidement ajusté, afin de bâtir une version adaptée de notre populaire fes- tival en 2021. « Cela est d’autant plus particulier que nous devions tenir nos réunions par visioconférences et devions compter sur le support de partenaires financiers qui venaient eux aussi de traverser plusieurs mois difficiles. », mentionna Mme Katy Morin, nouvelle présidente du C.A. du Festival des Gourmands. Cette dernière est ap- puyée cette année par Amélie Dubois, Lizanne Poulin, Jean-Pierre Boyer et des nouveaux venus : René Lachance et Félix Fréchette, ainsi que le président des dernières années en la personne de M. Jacques Benoît. Madame Morin souligna à juste titre l’implication et le travail accompli par M. Benoît au fil des ans, tout en indi- quant apprécier grandement son partenariat

actuel et son soutien au niveau de la transi- tion du poste de direction. Si la formule de cette année se veut une version écourtée et adaptative des mesures sanitaires, il n’en demeure pas moins que celle-ci se veut pro- metteuse et fort bien diversifiée.

Tout d’abord, la place de la gourmandise sera de nouveau bien présente cette année avec pas moins de huit kiosques offrant des menus qui sauront certainement plaire à toute la famille et où le nombre de places pour manger sera sensiblement le même que les années précédentes, mais où les tables seront assurément plus distancées. Jumelons à cela une programmation de spectacles fort intéressante et le toujours très attendu défilé des aoûtiens. Nous avons une 42e édition littéralement axée sur la reprise.

«C’est clair que nous aurions ap- précié être en mesure d’accueillir plus de personnes sur le site lors des deux journées que se déroulera le festival cette année, mais bien que les élargissements gouvernementaux le permettent finalement, pour nous il s’avérait pratiquement impossible de le faire, premièrement en raison de la date qui approche à grands pas et également de la dimension du site, qui n’aurait pu faciliter la distanciation sociale demandée. », poursuivit la présidente. Cette dernière s’est dite bien au fait de certains questionnements en lien avec l’annonce initiale de la présence de Matt Lang, lequel ne sera finalementpas présent à Val-des-Sources cette année. « Nous pourrions qualifier la situation de rendez-vous manqué dans ce dossier. Il faut comprendre que bien que nous avions eu des discussions avec l’artiste, nous étions toujours en attente des autorisations nécessaires avant d’officialiser l’entente, mais au final celles-ci seront arrivées au moment où les disponibilités du chanteur avaient malheureusement changé. », conclut Mme Morin.

C’est donc avec la fierté d’être d’avoir été en mesure de s’adapter aux aléas des derniers mois et d’offrir à la population le retour du Festival des Gourmands, que le conseil d’administration convie les festivaliers au parc Dollard les 20 et 21 août prochain.