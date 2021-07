L’organisme sans but lucratif, les PEPINES, vous connaissez ?

Estrie (SFT) — Depuis sa création, en 1992, les PEPINES réalisent des projets dans l’objectif de contribuer à la participation des femmes dans les hautes sphères. Mais pourquoi ? C’est en fait une promotion pour les Estriennes afin d’initier une nouvelle équité sociale ayant pour but de promouvoir la participation et l’engagement des femmes au développement socio-économique et de mettre en place les moyens permettant l’accès aux femmes aux sphères décisionnelles. En mettant en évidence les réalisations des femmes, tant sur le plan du travail que sur le plan de leurs engagements bénévoles à l’amélioration des conditions de vie de la population, la mission est de susciter une réflexion sur les perspectives contemporaines du marché du travail de façon à diversifier les lieux d’insertion. On sait tous, féministe ou pas, qu’une touche féminine peut faire toute la différence, vraiment.

Dans cet esprit, des formations sont offertes par l’organisme, au coût de 300 $ par groupe de 10 à 20 femmes. Deux exemples de formations sont ; femmes, réseautage et pouvoir et Initiation à la finance personnelle. On vous résume le tout, pour titiller votre intérêt, ne sait-on jamais !

Pour la première formation mentionnée ci-haut, on parle d’une formation offerte dans une ambiance conviviale et interactive, permettant aux Estriennes de toutes origines de connaître leur réseau actuel et d’en tirer profit pour une plus grande implication dans la prise de décision de leur communauté. À l’aide d’exercices accessibles à toutes, les femmes seront amenées à comprendre l’utilité des réseaux dans le pouvoir d’agir des femmes, à contourner les obstacles à leur implication, à démystifier les réseaux traditionnels et sociaux et à intégrer, si elles le désirent, une initiative de réseautage solidaire sur LinkedIn. Pour plus d’informations sur la formation et les partenaires, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet que voici ; pepines.com

En ce qui a trait à la deuxième formation mentionnée, on parle ici du fait qu’une bonne santé financière est un élément crucial lorsqu’on vise la stabilité dans notre société actuelle, mais aussi dans une vie future florissante. C’est pourquoi il est si important d’en parler et de comprendre ses composantes afin d’adopter de bonnes habitudes financières dans notre quotidien. Vous voulez en apprendre plus et acquérir de nouvelles idées sur le sujet ? Cette formation est pour vous ! Offerte pour des groupes de 10 à 20 femmes aussi, elle couvrira entre autres la notion de budget, des institutions financières, de la carte de crédit, des marges de crédit et prêts personnels et tout le tralala qu’on n’apprend pas sur les bancs d’école.

Ouf ! Un vent de fraîcheur bien nécessaire pour une population plus en santé !