Le Centre des femmes Le point d’ancrage, un trésor de ressources à découvrir

Actualités-L’étincelle (SFT) — Peu importe à quelle identité de genre vous vous identifiez, vous aurez certainement déjà entendu parler du féminisme. Un mot qui a le dos large, mais qui pourtant ne se veut aucunement menaçant, bien au contraire. Le féminisme, ça mange quoi en hiver ? Le féminisme en fait, c’est la reconnaissance qu’il existe encore des injustices envers les femmes et les minorités (ethnique, diversité sexuelle, religion, etc.) et ce, dans toutes les sphères de la société. C’est la défense des droits de tous les êtres humains et l’engagement à lutter contre tout type de discrimination. En fait, le féminisme est comme une main tendue, invitant à la solidarité envers toutes et tous. On parle ici d’une ouverture à une autre dynamique, au respect et à la beauté de la différence. Être féministe n’est aucunement synonyme d’être contre les hommes. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu’est le féminisme, si vous êtes de ces gens qui se sentent agressés par ce mot, nous vous invitons à regarder la formation en ligne Le féminisme, ça clique ! Gratuitement en suivant le lien suivant : http://www.relais-femmes.qc.ca/FADAFEM/

Maintenant, Le centre des femmes Le point d’ancrage, ça sert à quoi ? Cet organisme à but non lucratif vise à offrir le soutien aux femmes dans la reprise de pouvoir sur leurs conditions de vie, à la défense de leurs droits ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux réalités vécues par les femmes. Plus précisément, le Centre des femmes Le point d’ancrage soutient les femmes en leur offrant des services d’accueil, d’aide individuelle, de référencement, d’accompagnement, d’ateliers, de conférences, de formations et autres. Des activités de prévention, de sensibilisation, de concertation et de mobilisation supportent nos objectifs, ceci de concert et en solidarité avec d’autres organismes partageant les mêmes préoccupations. Faites-vous partie de celles qui se sentent coupables par habitude ? Au centre des femmes Le point d’ancrage, vous pourrez reprendre votre juste place, grâce à des formations vous aidant à mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez et ainsi, mieux verbaliser et communiquer vos besoins. Cet article n’est qu’un clin d’œil à ce qui est possible grâce à de tels points de services, apprenant aux femmes comment prendre leur place au lieu de la leur donner. Comme on apprend à un enfant à pêcher au lieu de lui donner simplement de la nourriture, le centre des femmes vise à développer l’autonomie des femmes afin d’acquérir plus de pouvoir dans leur vie.

Vous vous sentez interpellée par la cause ? Suivez le lien suivant : lepointdancrage.ca