La Légion canadienne accueille le club des Lions de Richmond-Melbourne

Richmond (SFT) — Comme il est toujours plaisant de faire circuler de bonnes nouvelles, nous sommes heureux de vous informer que la Légion canadienne de Richmond a gracieusement offert asile au Club des Lions Richmond-Melbourne, suite à la perte de leur local au centre Sainte-Famille. C’est suite à la vente du centre, où les membres des Lions tenaient leurs réunions, menaient certaines de leurs activités de levées de fonds et leur fameux brunch mensuel ceux-ci se retrouvèrent sans local officiel. Dans un élan de générosité témoignant d’une nature bienveillante bien à eux, La Légion canadienne de Richmond, située au 235 rue Collège Nord, leur a ouvert les bras, mais surtout, les portes de leur local. Un grand merci à la présidente de la branche de Richmond, Mme Siemy Stalwagen pour son accueil qui fera certainement toute la différence.

Le club des Lions, qui est un organisme à but non lucratif venant en aide à la population de Richmond et de ses environs, défend 5 grandes causes leur tenant tout particulièrement à cœur. On parle ici de la faim, du diabète, de l’environnement, des problèmes liés à la vue et du cancer infantile. C’est d’ailleurs en l’an 2000 qu’ils achètent le centre Saint-Famille, qui se voit transformé en centre communautaire, offrant un toit permanent aux bénévoles du club. Depuis le début de la pandémie, le club a dû cesser ses activités et se trouvait aussi sans local, vu la vente du centre. Le Club Lions International, qui a fêté son 100e anniversaire l’année passée est la plus grande association internationale de Clubs-Services du monde avec 1,35 million de membres dans 45 000 clubs répartis dans 206 pays ! Le Club Lions de Richmond-Melbourne œuvrant depuis 1966 compte des membres dont certains servent bénévolement depuis plus de 49 ans. Les 17 membres actifs aimeraient accueillir de nouveau Lions, femmes, hommes, adolescents, qui souhaitent servir dans la communauté. Le seul prérequis est un grand cœur et un peu de temps. Comme le soleil arrive immanquablement après la tempête, le Club des Lions reprend un nouveau souffle grâce au bel accueil offert par la Légion, pourquoi ne pas en profiter pour vous impliquer ?

Pour l’instant, vu les limitations en temps de pandémie, le Club des Lions s’impose un répit afin de réfléchir à un moyen de contourner de nouveaux obstacles. Ce moment de recul n’est cependant aucunement une régression, mais bien une prise d’élan. Surveillez bien ce nouvel amalgame des Lions et de la Légion, une énergie renouvelée en ressortira fort probablement. Au nom du journal, nous vous remercions pour vos efforts constants, pour votre temps et votre don de soi incomparable.

Pour plus d’informations ou pour aider, communiquez avec M. Denis Bouchard au (819) 826-5038 ou visitez le site internet au https://www.lionsclubs.org/fr