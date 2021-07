Le Carrefour jeunesse-emploi à la parade des finissants de l’Escale

Val-des-Sources - Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs était présent à la parade des finissants de l’École secondaire de l’Escale, afin de remettre des présents à chacun des finissants. Les nombreux sourires et remerciements des finissants et parents accompagnateurs témoignaient de la réussite de cette initiative.

Jade Lescault directrice adjointe du Carrefour jeunesse-emploi explique « Nous trouvions essentiel que notre organisation participe à cette super activité afin de souligner cette période charnière dans le parcours scolaire d’un jeune. Nous en avons profité pour nommer aux finissants que nous sommes toujours là pour eux, s’il se questionnent pour la suite. »Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi offre des services gratuits d’accompagnement aux finissants et diplômés qui se questionnent sur leur choix de carrière ou qui sont en recherche d’emploi.