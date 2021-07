Un vent de changement au Centre d’action bénévole des Sources

Val-des-Sources - Suite à plusieurs semaines de rénovation, Le Centre d’action bénévole des Sources est heureux de vous annoncer que le nouvel aménagement de son service d’accueil est maintenant terminé.

Bien entendu, une belle nouvelle ne vient jamais seule. Ce tout nouvel espace nous permettra d’agrandir nos services et de faire vivre l’arrière du décor à de nouveaux bénévoles. Plus précisément, un nouveau poste de réception est maintenant aménagé spécialement pour venir en aide à notre adjointe administrative.

« Il y aura prochainement de merveilleux(se) bénévoles qui se joindront à moi pour répondre à vos appels téléphoniques et pour vous accueillir en personne. » Tessa Oakes, adjointe administrative.

Ce poste sera rempli de défis et de renouveaux, les bénévoles pourront exercer toutes sortes de tâches comme : accueillir la clientèle, répondre et transférer les appels téléphoniques, effectuer des tâches de bureaux, photocopies, réservations de notre salle de conférence, etc.

Si le bénévolat vous intéresse et que ce genre d’aide bénévole vous interpelle, il est toujours possible de rejoindre notre merveilleuse équipe en contactant Ginette Woods au 819 879-6333, poste 206 ou site web : www.cabdessources.org