La Saint-Jean en deux étapes, pour un plaisir garanti !

Saint-François-Xavier-de-Brompton (SFT) —Pour une fête de la Saint-Jean-Baptiste bien réussie, mélangez une part de conte bien de chez nous, une part de musique et une part de feu d’artifice. Cette année, comme l’année dernière, la Saint-Jean-Baptiste dans la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton sera plus modeste qu’à son habitude. Cependant, une tradition reste une tradition ! C’est donc avec grand plaisir que nous pouvons vous annoncer la venue d’une fête nationale tout en douceur, avec des activités pour les jeunes et moins jeunes réparties sur deux journées de festivités.

Le 23 juin, vous pourrez écouter Steven Slab vous conter des histoires sur le thème du camping, assis bien confortablement dans votre voiture. Les organisateurs ont en effet opté pour une formule de style cinéparc afin de permettre au plus de gens possible de participer à l’évènement, et ce, en respectant la distanciation. Ensuite, vous pourrez vous faire chanter la pomme par la talentueuse Sandy Grenier, qui interprétera des chansons francophones connues, histoire de faire battre vos cœurs de Québécois. Ce n’est pas tout ! À la suite de ces deux performances, des feux d’artifice, visibles pratiquement partout dans la municipalité auront lieu. Combien ça coûte, nous demanderez-vous ? Il sera nécessaire de faire une réservation via la page Facebook de l’évènement, au coût de 15 $ par voiture. Cependant, ces 15 $ bien investis vous seront remis sous la forme de coupons, échangeables à la cantine qui sera sur les lieux. On fait rouler l’économie locale, quoi !

Le 24 juin aura une saveur familiale, comme un rallye sera organisé au travers de la municipalité, et ce, sans contact. Des centaines de dollars en prix à gagner.

Cette année, on se la coule douce, on se couchera plus tôt, mais nous aurons tout de même la possibilité de partager ensemble et c’est surtout ça qui compte, qu’en pensez-vous ?

Le président du comité de la fête nationale de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, aimerait remercier tout spécialement les partenaires et bénévoles participants à l’évènement, sans qui rien de tout cela ne serait possible.