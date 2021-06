L’essence de la générosité…

Richmond (MF) - Qu’est-ce qui est bon pour le cœur et le moral ? Faire preuve de bonté ! Plusieurs avancent même que cela renforce le système immunitaire et augmente la longévité… Louise Bédard, 63 ans, connait bien cet univers. La voici à la retraite après 25 ans de service au Centre d’Action Bénévole (CAB). Portrait d’une bénévole dans l’âme…

Tout a commencé par un contrat qui devait durer six mois : « Infirmière de formation, j’avais été auparavant bénévole dans une maison de thérapie à Melbourne. Puis, j’ai débuté au CAB pour des tâches de cuisine et de secrétariat. À la fin du contrat, je suis devenue directrice adjointe. Durant plusieurs années, avec Marie-Josée Voisine, la directrice, nous n’étions que deux employées ! Au fil du temps, j’ai œuvré comme coordonnatrice des services de maintien à domicile. Ce fut une expérience des plus enrichissantes ! A priori de nature réservée, à force de côtoyer beaucoup de gens avec des personnalités fort différentes, je suis sortie de ma coquille ! »

Avec le temps, les demandes de services ont-elles augmenté ? « Oui, ces dernières années, on observe un accroissement de ce côté, précise Mme Bédard. Il faut dire qu’on s’est fait davantage connaitre. La popote roulante, ça vient par vagues, offrant entre 20 et 40 repas chaque jour. Juste pour ça, on a besoin de six bénévoles au quotidien. Ils sont le cœur de l’organisme. Pendant longtemps, beaucoup croyaient que la popote était notre unique service. Mais notre éventail en compte 14 en tout : l’accompagnement au transport, l’aide aux courses, les visites et téléphones amicaux, le groupe de soutien aux proches aidants et les cliniques d’impôts pour ne nommer que ceux-là. »

Les bénévoles, un maillage essentiel

Comment le CAB s’en est-il sorti durant la pandémie ? « Quand le gouvernement a décrété que les 70 ans et plus devaient rester chez eux, la décision nous a déstabilisés, car ça touchait exactement l’âge moyen de nos bénévoles, poursuit-elle. Du jour au lendemain, on a ainsi perdu les trois quarts d’entre eux ! Par contre, plusieurs travailleurs sur pause se sont manifestés. En l’espace d’un mois et demi, 40 nouveaux bénévoles se sont joints à nous, ce qui a été salutaire, permettant à notre service — la popote notamment — de continuer. Ainsi que l’accompagnement au transport pour des situations essentielles comme des gens qui devaient aller en chimio, en dialyse, etc. Nous avons un capital humain d’environ 90 bénévoles. Et Geneviève Ayotte, la nouvelle coordonnatrice, reprend le flambeau avec brio ! »

Quels sont vos rêves de retraite ? « Je veux juste me déposer. Prendre notamment le temps avec mes petits-enfants ! Le bénévolat va sûrement reprendre une place dans ma vie. Par-dessus tout, je crois à l’entraide ! », conclut-elle.

Souvent dans l’ombre, les bénévoles donnent leur temps au service des autres. Remercions-les ! Ainsi que Louise Bédard, qui laisse une belle empreinte…

cabrichmond.com

facebook.com/cabrichmond

819 826-6166