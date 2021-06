Cleveland perd une citoyenne impliquée et grande amoureuse du sport

Cleveland(RL) - Triste nouvelle au cours des dernières semaines, alors que nous apprenions à regret le décès de Mme Patsy Patrick, survenu le 4 juin à l’âge de 61 ans. Quiconque aura sillonné les abords des terrains de balles ou encore les allées de quilles de Richmond au fil des ans, aura assurément croisé cette grande amatrice de l’univers sportif.

Bien connue au sein de la communauté, madame Patrick aura certainement su laisser sa marque par son amour du jeu, sa camaraderie et son implication au sein de différentes ligues et évènements présentés à Richmond et Cleveland. Toutes nos pensées accompagnent la famille et les amis de Mme Patrick.