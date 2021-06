Les mesures sanitaires enrayent une fois de plus les festivités de la Fête nationale et du 1er juillet

MRC des Sources (RL) — Si les quelques assouplissements permis par les autorités de santé publique en Estrie nous permettent d’espérer en des jours meilleurs prochainement, il n’en demeure pas moins que la situation actuelle apporte toujours son lot de restrictions. Ainsi, à l’instar de plusieurs autres municipalités et de MRC au Québec, aucune célébration dûment organisée, n’est actuellement prévue à Val-des-Sources, la municipalité centre de la MRC les Sources.

Même son de cloche du côté de Wotton et de Danville notamment, où cette dernière toutefois, offrait à ses citoyens, en partenariat avec les députés et plusieurs partenaires locaux, 100 sacs festifs, à raison d’un sac par adresse civique, contenants des objets permettant de souligner la fête nationale à la maison. C’est donc dire qu’en dépit du fait que les rassemblements de masse sont encore utopiques, il n’en demeure pas moins que la population célébrera certes sobrement et dans la mesure du possible encore cette année, toute la fierté, la richesse et leur appartenance à un peuple uni dans l’adversité.