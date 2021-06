À Windsor, on sort dehors !

Windsor (SFT) —À la ville de Windsor, déconfinement rime avec amusement ! Il sera possible de faire plusieurs activités extérieures pour les résidents de la ville, et ce, à partir de maintenant pour certaines d’entre elles. Allons voir ce que l’été nous réserve. Comme les enfants sont notre avenir et qu’il ne faudrait pas qu’ils brûlent au soleil, les jeux d’eau sont déjà ouverts depuis le 7 juin passé, de 8 h à 21 h. Les autres activités ouvriront par la suite en cascade, suivant les règles sanitaires et l’évolution de la situation.

La piscine municipale ouvrira donc le 21 juin avec un accès au grand public de 14 h à 19 h. Il y aura un service d’animation estivale qui se mettra en branle du 28 juin au 13 août, nous avons hâte de voir ce que la ville a concocté comme activités de ce côté pour leurs chers citoyens. Un spectacle musical sera également offert au parc du Centenaire, de 13 h à 15 h, les dimanches 27 juin, 18 juillet et 22 août. Pour ce qui est de la projection de film en plein air, les dates restent à confirmer ! Une multitude d’activités seront également offertes au site historique de la Poudrière de Windsor, nous resterons à l’affût.