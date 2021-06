Une année différente et des réussites inspirantes

Val-des-Sources - L’assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs a été l’occasion de souligner le travail réalisé par l’équipe en 2020-2021. Malgré la pandémie et l’obligation de maintenir des mesures sanitaires strictes, les équipes de Richmond, Val-des-Sources et Warwick ont fait un travail formidable pour continuer d’être présentes et faire une différence dans la vie des jeunes. Le président M. Mayette a expliqué « L’année qui vient de se terminer a été celle de tous les défis, mais l’équipe a réussi à rester proche des jeunes et à offrir des services qui ont répondu à leurs besoins. »

Sous le thème « On trace son chemin un pas à la fois », la directrice générale Sylvie Bibeau a expliqué comment les services ont été adaptés au cours de cette année particulière où 196 jeunes ont été accompagnés dans leur recherche d’emploi, 75 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement soutenu vers l’emploi, 250 étudiants ont été aidés dans leur recherche d’emploi estival et 157 jeunes ont pu s’impliquer dans un projet leur permettant de développer leurs compétences.

Parmi les bons coups de cette année, on note l’agrandissement des locaux du point de service de Richmond qui bénéficie maintenant de salles de groupes fonctionnelles et d’un atelier d’ébénisterie moderne pouvant accueillir plusieurs jeunes. On note également les « Cuisines de Christino » qui ont permis à des mamans de jeunes familles de cuisiner 450 repas dans un contexte d’ateliers en ligne avec livraison de denrées alimentaires à la maison. On ne peut pas passer sous silence les Brigades du Carrefour qui ont permis aux jeunes de s’impliquer dans leur milieu ; Brigade Neige pour le déneigement des entrées, Brigade Noël pour la décoration extérieure des foyers et Brigade Verte pour l’entretien de jardin maraicher. Biens sûr le programme de scolarisation des mamans et le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi figurent toujours parmi les projets chouchou du Carrefour jeunesse-emploi

Au conseil d’administration on retrouve Rémi-Mario Mayette, président, Karine Larrivée vice-présidente, Isabelle Forcier, Jennifer Bradley, Mathieu Rheault, Francis Richer et Sylvie-Anne Rheault nouvellement élue. Madame Noella Comtois dont le mandat s’achevait a été chaudement remerciée pour son implication au cours des 6 dernières années.

L’assemblée générale annuelle a été l’occasion de remettre une bourse de persévérance de 500 $ à madame Cynthia Ouellet qui s’est démarquée par son parcours inspirant. Madame Ouellet est une femme généreuse et positive reconnue pour sa détermination et sa résilience. Suite à sa participation au programme « Maman futée », elle a intégré et maintenu un emploi qu’elle adore. Les membres de l’assemblée ont offert leurs félicitations à Mme Ouellet pour son accomplissement.

Plusieurs personnes présentes ont félicité l’équipe pour son excellent travail dont madame Comtois qui a mentionné « l’équipe donne des ailes aux jeunes qui fréquentent le Carrefour jeunesse-emploi ».