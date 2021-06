Lorsque souffle le vent du changement…

Richmond (MF) - Depuis 22 ans, le café, restaurant et boulangerie La Desserte s’est taillé une place de choix dans le village de Richmond. En symbiose avec la nature, la démarche des proprios, Claire Harsberger et Dominique Roquet, en a séduit plus d’un ! Depuis quelques années qu’ils songeaient à vendre, ils ont enfin trouvé la relève parfaite. Claire, qui est chef de l’établissement, raconte.

Plus qu’un simple restaurant, la devanture de cette belle d’autrefois datant de 1885, la salle à manger chaleureuse et l’accueil bienveillant des hôtes, en ont fait une véritable destination, non seulement pour les gens de la région, mais aussi pour une clientèle de l’extérieur. « On croyait qu’il serait assez simple de passer le tablier à d’autres passionnés, explique Claire. Je publiais notamment sur des sites européens en me disant que quelqu’un voulait peut-être s’établir ici. Ça n’a rien donné ! Un peu découragés, on a mis le projet de côté. Puis, en mars 2021, une journaliste de la Tribune a brossé un portrait de notre entreprise. Deux semaines après la parution de l’article, ça a été un tsunami de demandes pour visiter ! L’une des personnes intéressées, Solange, une productrice transformatrice, propriétaire d’une ferme de la région de Victoriaville, a pris rendez-vous. Entre nous, ce fut le coup de foudre ! Elle a tout pour poursuivre notre mission. Avec sa propre couleur ! » Nous voilà rassurés, ce petit bijou culinaire continuera à rayonner dans la région !

Claire et Dominique seront sur place tout l’été : « On va faire du coaching avec les nouveaux propriétaires. Les mettre au parfum du rythme de l’endroit, les présenter à la clientèle, aux fournisseurs, etc. Et ils seront officiellement en poste le 1er septembre. »

Une belle et longue expérience…

Que retient-elle de son parcours? « On en est fiers ! On lègue une entreprise stable, sans dettes. Au fil du temps, nous avons bonifié nos activités en nous renouvelant sans cesse. Ça a été le lieu de belles rencontres ! Et je me suis beaucoup épanouie dans mon travail. Nous sommes des autodidactes Dominique et moi, c’est dans l’action que l’on apprend. Les gens viennent ici pour l’aventure et la découverte ! La liberté liée à l’autodidaxie rend tout possible… Et ceux qui reprennent le flambeau sont dans le même état d’esprit. »

Comment sa clientèle a-t-elle accueilli la nouvelle? « Les gens sont heureux pour nous, mais tristes de notre départ, car l’attachement est là, de part et d’autre. En le leur annonçant, j’avoue avoir eu le cœur gros. Leur fidélité et leur confiance, ça n’a pas de prix ! Ici ou ailleurs, je les porte dans mon cœur. »

Ainsi, à l’automne, le couple pliera bagage pour s’envoler vers leur petite maison du sud de la France : « Il n’est pas question de retraite, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire ! J’offrirai ma pâtisserie dans le marché local. » Merci à eux, ils le méritent !

ladesserte.com

facebook.com/LaDesserte