Une levée de fonds qui goûte bon pour le centre de répit Théo Vallières

Windsor (SFT) — Le centre de répit Théo Vallières est heureux de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de leur levée de fonds sous forme de vente de poutines, le 23 juin prochain, au 253 rue Saint-Georges, à Windsor. Le centre de répit Théo Vallières, c’est quoi ? Cet organisme à but non lucratif a pour but d’offrir un petit temps de pause aux parents d’adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère à moyenne, mais surtout, d’offrir aux jeunes et moins jeunes vivant avec ces difficultés de passer du temps avec des amis qu’ils ne voient pas nécessairement en dehors de l’école. Des activités simples et amusantes sont organisées pour ces citoyens, ô combien reconnaissants.

Vous avez envie de les aider ? C’est bien simple ; mangez de leur poutine ! L’art de faire d’une pierre deux coups. Cette année, il y aura plus de friteuses sur le site, permettant ainsi de réduire le temps d’attente à….. presque zéro ! Il faut payer par virement interac avant le mardi 22 juin prochain, 18 h. Ensuite, vous pourrez aller chercher votre poutine en voiture, pour un service au volant incomparable. Pour plus d’informations, communiquez au (819) 238-9037 avec Roxanne Vallières, qui se fera un plaisir de vous aider. Quand aider les gens goûte bon, c’est facile d’y prendre goût ! Cet évènement ne pourrait pas être possible sans la participation des commanditaires ; Provigo François Gauthier et Coaticook.

Pour le virement Interac, on procède comme suit :

Courriel du destinataire : centre.theovallieres@hotmail.com

Question de sécurité : votre numéro de téléphone

Réponse à la question de sécurité : poutine2021