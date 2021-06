MRC des Sources (MF) - La Semaine québécoise des personnes ayant un handicap se déroule chaque année du 1er au 7 juin. Et l’organisme Défi handicap Des Sources, qui célèbre ses dix ans, ne cesse de multiplier les initiatives afin de vivre dans un Québec plus inclusif. Et ce, tous les jours de l’année ! Rencontre avec Patricia Élément, 44 ans, présidente du conseil d’administration.

« C’est Hélène Ménard qui en est la fondatrice, précise Patricia. Au début, c’était tout petit. Ni subventions ni rien ! Aujourd’hui, nous comptons une cinquantaine de membres. Nous offrons un milieu de vie et de soutien aux personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Et nous avons élargi la clientèle pouvant bénéficier de nos services. Notamment pour notre camp de jour, qui s’adresse à tout jeune ayant des besoins spécifiques sans que ce soient des handicaps à proprement parler. Il peut s’agir d’hyperactivité ou de troubles de l’apprentissage, etc. »

En gros, l’organisme représente les personnes ayant un handicap, sensibilise à leur intégration et leur participation sociales, notamment en informant la population sur leurs besoins, et organise différentes activités et événements. « Entre autres initiatives, nous sensibilisons les commerçants afin qu’ils adaptent leur espace pour les fauteuils roulants en y ajoutant, par exemple, des rampes d’accès et des portes automatiques avec bouton-poussoir. Quant aux activités, notons le service de répit proposé deux fois par mois par l’entremise du CIUSS, un service de supervision à distance ainsi qu’un atelier en piscine adaptée pour tous les âges. On a également tenu des ateliers de danse en collaboration avec L’Atelier de danse de Danville. Nous voulions proposer de nouvelles activités, notamment un gros barbecue, mais avec la Covid, ça n’a pas été possible. »

Avec la pandémie, plusieurs activités ont été annulées forcément. « On s’est adaptés du mieux que l’on pouvait, explique Mme Élément, notamment en les offrant en ligne lorsque c’était possible. »

Une grande nouvelle !

L’organisme vient tout juste d’acquérir une maison pour la suite : « Ce fut un long processus, mais nous avons réussi ! Emprunter en tant qu’organisme, ce n’est pas simple… Située au 245, rue Du Roi, celle-ci ouvrira ses portes dès que les rénovations seront terminées. »

Pour la deuxième année, le camp de jour se tiendra sur le site de L’Oiseau bleu, aux Trois Lacs. Quant à l’assemblée générale annuelle, elle aura lieu le lundi 21 juin à 18 h 30. Un lunch sera offert. Confirmez votre présence avant le 11 juin à madame Louise Vigneux au 819-300-6130. Bienvenue à tous !

