Culture aux Ainés entame sa seconde année sous le signe de l’émergence

Saint-Camille(RL) — Fort d’une première année couronnée de succès, Culture aux ainés, un projet inclusif porté par le P’tit Bonheur de Saint-Camille, lançait en grande pompe la programmation de sa deuxième année existence. Destiné à contrer l’isolement des ainés francophones et anglophones des MRC des Sources et du Val Saint-François par des initiatives culturelles, ce projet novateur aura su prouver sa pertinence et ses bienfaits au cours de la dernière année. Notamment financé par le programme fédéral Nouveaux horizons pour les ainées ainsi que le programme Québec amis des ainées du gouvernement du Québec, c’est avec une multitude d’actions et d’initiatives en culture, que le projet aura été en mesure de rejoindre pas moins de 6000 personnes âgées, et ce, en dépit d’une année durement touchée par la pandémie nulle besoin de le rappeler.

C’est donc en présence de dignitaires tels que Mme Marie Dion, directrice du projet, de M. Benoit Bourassa du P’tit Bonheur, du Dre Mélissa Généreux, de même que des représentants des deux députés de la région, que se tenait en direct du Camillois de Saint-Camille le mercredi 26 mai dernier, une importante conférence de presse pour souligner l’an 2 de Culture aux ainés. Invitée à prendre la parole, Docteure Généreux mentionna toute l’importance de prendre soin non seulement de la santé physique de nos ainés, mais le également les côtés psychologiques, cognitifs et sociaux. Voilà certes une partie de mandat à laquelle semble très bien collaborer Culture aux ainés avec des stratégies en culture fort intéressantes. Avec plus d’une trentaine d’ententes de collaborations à ce jour, on peut dire que c’est avec enthousiasme que s’amorce la présente année où l’objectif est assurément de rejoindre davantage, voire un maximum d’ainés en leur proposant et prodiguant les bienfaits liés à la culture.

Basé à Maricourt dans le Val Saint-François et partenaire de première heure du projet, l’OBNL Le Vent dans les Arts, offrira au cours du mois de juin, une programmation marquée par quatre spectacles virtuels, les mardis à 13 h 30. Ces prestations, qui rejoindront autant les personnes en résidences au sein des MRC du Val Saint-François et des Sources que des ainés à domicile, débuteront le 8 juin prochain avec un spectacle duo jazz et comprendront par la suite une conférence musicale, la prestation du chansonnier valsourcien, André Côté de même qu’un conte maritime intitulé De sel et d’écume. D’autres initiatives, comme le balado intitulé Paroles de Sages par exemple, se poursuivront également au cours des prochains mois. Mme Sarah Touchette directrice de l’organisme Le Vent dans les Voile et coordonnatrice artistique à Culture aux Ainés, désire inviter les artistes de tous les milieux interpellés par le sujet et désireux de soumettre leurs projets créatifs dans le but de possiblement joindre le spectacle, à le faire directement via la page web de l’organisme à l’adresse : www.leventdanslesarts.com.