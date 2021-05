Le commencement du déconfinement est à nos portes

Actualités-l’étincelle (SFT) — Voici un résumé de ce qui changera lors des prochains mois en Estrie, qui est présentement une zone rouge. Le 28 mai prochain signera la fin du couvre-feu dans toutes les régions du Québec. Vous pourrez aussi aller voir vos amis et manger à l’extérieur, avec un maximum de huit personnes ou les occupants de 2 résidences différentes.

En date du 11 juin, c’est au tour des bars et restaurants avec terrasses de pouvoir accueillir de la clientèle à nouveau. Ça tombe plutôt bien, comme les sports et loisirs extérieurs en groupe de 25 personnes (pratique sans contact et supervisée) obtiennent aussi le feu vert la même journée ! On commence la journée au terrain de soccer, pour aller terminer sur la terrasse qui nous a manqué.

Dès le 25 juin prochain, un allègement des règles à respecter au niveau du port du masque lors de rassemblements privés sera permis pour les personnes qui auront alors reçu leurs deux doses de vaccins. À pareille date, il y aura aussi l’ouverture des camps de jours et de vacances. Et ce n’est pas tout ! Le 25 juin est aussi la date où nous pourrons avoir la possibilité de tenir des festivals ou autres évènements (maximum de 2500 personnes).

Prêts, pas prêts, on y va !