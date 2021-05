Souper homard pour une bonne cause

Windsor (SFT) —Un souper-bénéfice au format pour emporter aura lieu le jeudi 3 juin prochain au Centre sportif J.A Lemay, situé au 250 rue Georges-Guilbault, à Windsor. Avez-vous votre billet ? Il est extrêmement facile d’effectuer une réservation en ligne sur le site de la fondation du CSSS du Val-St-François ; fondationcsssvalstfrancois.com. Plus de 100 personnes ont déjà réservé leur souper via le site internet. Il est à noter qu’il reste plusieurs places pour la cueillette entre 18h et 20h.

Si toutefois vous éprouvez des difficultés à effectuer votre réservation en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec M. Denis Dion au (819) 238-5512. Les réservations en ligne seront possibles jusqu’au vendredi 28 mai prochain, mais les retardataires peuvent quand même appeler après cette date, dans l’éventualité qu’il reste des places. Bon appétit à tous et un grand merci de la part de la communauté du Val-St-François, car grâce à un don de 37 000 $ de la part de la fondation, entre autres, deux unités mobiles de vaccination pourront se promener allègrement sous peu dans la région.