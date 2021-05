Windsor - C’est accompagné de Roxanne et Théo Vallières, que Claude Frenette de Actualités-L’Étincelle a procédé au 6e tirage du Centre de Répit Théo Vallières. Les gagnants de la semaine sont Dominique Laporte pour le 700$ et pour le 250$ il s’agit de Nicole Lacasse et Julien Talbot.