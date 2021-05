Une autre réussite pour le séjour exploratoire de Place aux jeunes des Sources

MRC des Sources (RL) — Toujours aussi pertinents, les séjours exploratoires de l’organisme Place aux Jeunes et de la MRC des Sources, semblent de plus en plus gagner en adeptes et en popularité. L’évènement fut présenté en direct du P’tit Bonheur de Saint-Camille et pour seconde fois en mode virtuelle. Les agentes et animatrices de la soirée sur formule 6 à 8, mesdemoiselles Marie-Pier Therrien ainsi que Véronique Pelletier, confirment que le séjour aura su encore une fois, mettre en valeur de belles façons les attraits de la région, présenter des liens de réseautages fort intéressants et susciter beaucoup d’intérêt auprès des divers participants. Un total de 19 personnes, dont sept de ceux-ci étaient des personnes nouvellement établies dans la région, participaient à cette soirée des plus dynamiques.

« Dans le but de faire vivre aux participants une expérience immersive de la MRC des Sources, des boîtes découvertes contenant des produits locaux ont été livrées à leurs portes ! Les participants avaient été invités à attendre l’événement avant d’ouvrir leur colis. Cette attention a été particulièrement appréciée et les participants étaient impatients d’ouvrir leur boîte en direct. Rappelons que cette activité d’attraction, d’accueil et de rétention est possible grâce à nos précieux partenaires, soit Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, Desjardins des Sources et la MRC des Sources. », ont d’ailleurs mentionné les responsables par voie de communiqué.

C’est donc avec fierté que l’organisme Place aux jeunes des Sources, qui est chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs dresse le bilan de cette activité où se sont notamment relayé avec succès des échangent entre participants, discussions, présentations, période de réseautage ainsi qu’une prestation musicale à la toute fin.