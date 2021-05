La Résidence Wotton souligne les 104 ans de Mme Mariette Jutras

Wotton(RL) — Si l’on considère peu banal le fait d’avoir la chance de célébrer le 104e anniversaire d’une personne, imaginons une seconde ce qu’il peut en être de souligner un pareil accomplissement pour deux fois en l’espace de quelques semaines. C’est effectivement ce que la direction et le personnel de la Résidence Wotton ont eu la chance de faire avec une résidente des lieux au cours de la journée de dimanche. Après avoir fêté Mme Houle en avril dernier, voilà que Mme Mariette Jutras célébrait à son tour son vénérable 104e anniversaire de naissance par la belle journée du 16 mai. C’est donc en présence de sa fille, des autres résidents ainsi que des membres du personnel de la Résidence, que la dame a pu savourer pleinement cette journée tout à fait spéciale.

Ayant vu le jour à Arthabaska durant la Première Guerre, cette dame, qui est l’aînée de 10 enfants, aura su traverser avec force, courage et résilience, une multitude de situations et de défis tout au long de sa vie. Mère de six enfants, Mme Jutras aura vécu plusieurs années avec sa famille dans la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Elle peut aujourd’hui compter sur une belle descendance comprenant notamment neuf petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants et trois arrières-arrière-petits-enfants. Bien que la situation sanitaire actuelle vient ajouter une expérience de plus à son parcours de vie, on dit de la gente dame qu’elle est une personne positive, aimant la vie, qui apprécie la bonne compagnie et qui ne perd jamais une occasion de rire un bon coup entre amis.