Le dossier de la contamination présumée de la rivière Nicolet, vu par un résident de Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Rappelons qu’en janvier dernier, la parution d’un article dans le Journal de Montréal, révélant la présence d’un pourcentage de contamination à l’amiante de la rivière Nicolet, avait suscité bien des réactions mitigées, entre autres au sein de l’administration municipale ainsi qu’au cœur de la population. Ce rapport d’enquête réalisé en collaboration avec M. Daniel Green de la société pour vaincre la pollution citait notamment des analyses effectuées sur des sédiments se trouvant aux abords des berges sud-ouest de la rivière. Cela dit, un résident de Val-des-Sources et retraité de 38 années de services au sein de la compagnie Canadian Johns-Manville, M. Charles-Émile Giguère, souhaite apporter son point de vue au dossier, alors que ce dernier perçoit la situation bien différemment. À l’aube de ses 89 ans et ne prétendant aucunement être un expert, ce passionné d’histoire qui nourrit un blogue depuis 2015, désire simplement partager avec la population un peu de son expérience et sa vision des choses en ce qui a trait à cet épineux dossier.

« Val-des-Sources (anciennement Asbestos) et Danville sont deux agglomérations voisines érigées sur une élévation de terrain dont les côtés sont drainés par deux rivières différentes. La Nicolet draine la pente nord, elle qui reçoit en aval les eaux de la Lafrance, provenant de la pente sud. Donc, ces deux rivières, dit-on, charroient des eaux empoisonnées qui mettent, en danger, la faune marine et ainsi que les citoyens qui la consomment, il y a matière à réflexion. Les haldes de rebuts d’amiante qui ont été transportés par voie ferrée, contiennent un grand pourcentage de minerai de magnésium qu’Alliance Magnésium s’apprête à mettre en valeur et environ 2 % d’amiante également. Les eaux de surface de cet immense terrain se jettent depuis 100 ans dans la rivière Lafrance ou un barrage forme un étang où va se brancher l’aqueduc municipal du village de Danville.

Si vous connaissez des danvillois, demandez-leur s’ils connaissent ou ont entendu dire que quelqu’un a déjà été empoisonné ou indisposé par l’amiante contenu dans cette eau. La rivière Nicolet draine quant à elle, la pente nord de cette accumulation de terre qui a plusieurs centaines de pieds de haut. Or, ce n’est certainement ce tas de terre stérile qui causerait la présence d’amiante dans l’eau ; la cause la plus plausible serait une petite accumulation conique de résidus de la petite mine d’amiante de Saint-Rémi, située en amont et fermée depuis plus de 80 ans. Cette rivière qui arrose la base des deux monts Ham, acronyme signifiant : High Apalachian Mountains, situé, environ à 10 miles en amont, passe près de la base de ce cône pour former une série de lacs connus sous le nom de : Trois-Lacs, qui alimente l’aqueduc municipal de Val-des-Sources. Serait-il possible que deux agglomérations voisines entourées de matières supposément très toxiques, qui alimentent leur population d’eau empoisonnée depuis plus d’un siècle et qui n’aient jamais fait de victimes connues ? » questionna simplement le sympathique monsieur, sans pour autant se donner droit à contredire de quelques manières, des analyses dites scientifiques.