L’OIMSC invite les citoyens à se préparer dans le cadre de la semaine de la Sécurité civile du 2 au 8 mai

Richmond, le 30 avril 2021 - L’Organisation intermunicipale de sécurité civile (OIMSC) de la région de Richmond, regroupant les municipalités de Cleveland, Melbourne, Richmond et Ulverton, souhaite souligner, du 2 au 8 mai prochain, la Semaine de la sécurité civile ayant pour thème « Ma sécurité : ma responsabilité! Plus d’autonomie, moins de soucis! ».

Pour cette occasion, l'OIMSC rappelle à la population qu’il est de leur responsabilité d’être en mesure d’assurer leur sécurité et leur bien-être pour les 72 heures suivant tout sinistre ou catastrophe. L’OIMSC croit que pour y arriver les citoyens doivent se préparer. Une bonne préparation débute par la création de votre trousse 72 heures, votre plan d’évacuation et votre inscription au système d’alertes d’urgences automatisé.

Trousse 72 heures

Une trousse 72 heures permet à une famille d’assurer sa sécurité et son bien-être pour les 3 premiers jours d’une catastrophe ou d’un sinistre. À l’intérieur de cette trousse, plusieurs éléments propres à chaque famille devraient s’y retrouver tels que vos médicaments sur ordonnances et les numéros de téléphone essentiels. En plus de retrouver de l’eau et de la nourritures sèche dans cette trousse, on devrait aussi y placer des piles, une lampe de poche, un radio portatif, un câble pour recharger le cellulaire et des articles de premier soin. Une trousse 72 heures peut être personnalisée selon vos besoins, plusieurs sites internet officiels vous permettront de bien constituer votre trousse.

Plan d’évacuation

Afin d’éviter toute situation malencontreuse, une famille préparée à faire face à un sinistre ou une situation d’urgence devrait avoir un plan d’évacuation de sa résidence. Ce plan permet aux membres de la famille de savoir comment quitter sécuritairement les différentes pièces de la maison et d’avoir un lieu de rassemblement sécuritaire à l’extérieur de la maison connu de chacun des occupants. Un bon plan d’évacuation permet aussi de mettre en évidence des enjeux de sécurité.

S’inscrire au système d’alertes d’urgences automatisé

L’OIMSC vous rappelle qu'il est possible de vous inscrire à son service d’alerte automatisé. Cet outil a pour objectif d’assurer une communication rapide entre l'OIMSC et l’ensemble des citoyens du territoire afin que vous soyez mis au courant par téléphone, texto ou encore par courriel de diverses situations :

• risque d’inondation

• avis d’évacuation

• avis d’ébullition de l’eau

• toutes autres alertes importantes

Deux façons de s’inscrire :

Inscription en ligne

Afin de vous inscrire, accédez au formulaire en ligne à l’adresse suivante :

Canton de Cleveland : http://www.cleveland.ca/

Canton de Melbourne : https://melbournecanton.ca/alerte

Richmond : http://www.ville.richmond.qc.ca/alerte

Ulverton : https://www.municipaliteulverton.com/securite-civile-et-alerte

Inscription en personne

Afin d’assurer l’inscription du plus grand nombre de citoyens, vous pouvez vous présenter en personne à l’hôtel de ville de votre municipalité afin que nous puissions faire votre inscription. Ainsi, si vous n’êtes pas à l’aise avec les formulaires en ligne ou ne disposez pas d’Internet vous pourrez vous aussi recevoir vos avis importants. Assurez-vous de prendre rendez-vous avec l’hôtel de ville pour vous assurer qu’on pourra vous recevoir et respecter les consignes sanitaires dans le cadre actuel de la pandémie du coronavirus.

Il est temps de procéder à votre inscription puisque nous procéderons à un test le mercredi 12 mai vers 18 h 30.