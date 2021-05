Première édition du Déjeuner du Directeur de la MRC du Val-Saint-François

Richmond - La Fondation québécoise du cancer a tenu ce matin la 1re édition du Déjeuner du Directeur de la MRC du Val-Saint-François à Richmond.

C’est un montant de 2 760 $ qui a été versé à la Fondation québécoise du cancer en Estrie pour soutenir les programmes et services offerts par la Fondation aux Estriens touchés par un cancer.

C’est au restaurant La Vieille Gare que les convives ont pu s’offrir une assiette déjeuner servi par des membres de la Sûreté du Québec en échange d’un don de 20 $. Un concept original et convivial qui a fait le bonheur de tous !

La Fondation québécoise du cancer remercie le Sergent François Lemelin et la Capitaine Guylaine Tremblay de la Sûreté du Québec ainsi que Patrick Simard et Claude Corbeil du restaurant La Vieille Gare pour leur précieuse collaboration et soutien envers la cause.

Merci également à nos partenaires de la 1re édition : APPQ, Desjardins Caisse du Val-Saint-François et la ville de Richmond.

Suite à ce beau succès, c’est avec plaisir que l’on vous dit : À l’an prochain !