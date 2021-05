La vente de fleurs du Centre d’art et de la paroisse Ste-Bibiane est de retour

Richmond - La grande vente de fleurs est de retour, du 10 au 24 mai, au profit de la paroisse Sainte-Bibiane et du Centre d’Art de Richmond. L’activité débutera le lundi à 13 heures, au parc René-Thibault, au centre-ville de Richmond. Par la suite, l’horaire de la vente sera de 9 heures à 17 tous les jours et le dimanche, de 9 h à 13 h. Les heures d’ouverture pourront varier selon la température.

Une grande variété de fleurs

La particularité de cette vente est d’offrir une grande variété de fleurs et des produits de haute qualité. Jardinières, couvre-sols, plus de 70 variétés de fleurs seront disponibles ainsi que toute une variété de plants de tomates et de légumes. Alyssium, Bégonias, Coléus, Canna, Géraniums, Gerbera, Impatientes, Pétunias, Verveine, Pennisetum ne sont qu’un petit échantillon de tous les produits offerts. Une belle variété de vivaces seront aussi disponibles. Notez qu’il est possible de réserver d’avance vos plants et de faire des commandes spéciales.

Les produits mis en vente sont des produits de qualité, provenant du centre horticole Terre Nature, qui accepte généreusement de collaborer à ce projet. Cette collaboration est des plus appréciées, surtout quand on considère la popularité du jardinage et de l’horticulture ces temps-ci.

Pour soutenir la paroisse Sainte-Bibiane et le Centre d’Art de Richmond

Les deux organismes collaborent pour la réalisation de cette activité, vu le grand nombre de bénévoles nécessaires pour sa réalisation. Les organisateurs espèrent que cette collaboration apportera plus de visibilité et contribuera à un succès encore plus grand. Tous sont donc invités à venir en grand nombre encourager cet événement devenu une belle tradition printanière. Pour informations, ou pour une commande spéciale, contactez Jeannette Comeau, responsable de l’activité, au 819-826-6441.