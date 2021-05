Une aide significative à la Fondation Rock-Guertin

Val-des-Sources – Une aide financière de plus 25 000 $ a été remise à la Fondation Rock-Guertin, ont annoncé aujourd’hui Denis Fortier, directeur général de la Fondation et André Bachand, député de Richmond.

« La Fondation Rock-Guertin est un organisme important au sein de notre région. Au-delà de la période des Fêtes, elle répond aux besoins des familles plus démunies tout au long de l’année, notamment lors de la rentrée scolaire. Ainsi, j’invite les gens à contribuer généreusement à n’importe quelle période de l’année car les besoins sont grands. Notre gouvernement veut s’assurer que les organismes tels que la Fondation Rock-Guertin disposent des moyens nécessaires pour soutenir les personnes plus vulnérables. Je suis très fier de cette aide que nous leur apportons. » André Bachand, député de Richmond

« Nous sommes très heureux et honorés de recevoir cette aide financière, surtout en cette année difficile pour de nombreux foyers sherbrookois. Rappelons que ces fonds nous permettront de bonifier nos interventions auprès de 30 autres organismes d’aide alimentaire de la région, ainsi que la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Nous travaillons actuellement sur de nouveaux projets de soutien, et nous continuons d’effectuer des dépannages alimentaires journaliers à tous ceux qui en font la demande auprès des travailleurs sociaux des CLSC de Sherbrooke. Notre organisme vit présentement une croissance importante, et nous nous réjouissons de pouvoir aider plus de 3000 familles et personnes seules annuellement. » Me Sylvain Guertin, président de la Fondation Rock-Guertin

Soulignons que cette aide financière provient du programme de Soutien à l’action bénévole du député de Richmond ainsi que des fonds discrétionnaires d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux , de Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de François Bonnardel, ministre des Transports et d’André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation que je remercie chaleureusement.